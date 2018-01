Parma, contatti con Pegolo e Vacca aspetta... Scaglia

Il mercato del Parma è sempre in fermento. Dopo aver preso Da Cruz - per lui quattro anni e mezzo di contratto - grazie a un'operazione magistrale che ha soffiato il talendo olandese ad Atalanta e Arsenal, i crociati mirano a completare la rosa con un centrocampista (per Vacca è praticamente tutto fatto, manca solo l'ufficialità) e un... portiere. La mossa di reperire un numero uno è un po' a sorpresa, se vogliamo. Evidentemente Daniele Faggiano ha sentito forte l'odore di Serie A e ha deciso di non farsi trovare impreparato in nessun caso. E di comune accordo con il tecnico Roberto D'Aversa, sta lavorando da settimane per portare al Parma Gianluca Pegolo, portiere 36enne del Sassuolo in scadenza di contratto con i neroverdi. All'estremo difensore veneto sarebbero stati offerti due anni e mezzo di contratto, ma lui avrebbe già un accordo con la società di Squinzi di proseguire il rapporto - quando smetterà di giocare - con un ruolo in società. Per questo avrebbe preso un po' di tempo per decidere. E il Parma, proprio per evitare di farsi trovare impreparato, avrebbe già individuato un'alternativa: si tratta di Vid Belec, che aveva fatto discretamente in Serie A con il Carpi. Il portiere del Benevento - che ha fatto parte della spedizione vittoriosa di Mou nell'Inter del triplete - sarebbe l'alternativa a Pegolo qualora lui dovesse rifiutare il contratto propostogli dal Parma.

Vacca subito, se accetta Scaglia

Se per Da Cruz manca l'ufficialità che arriverà dopo le visite mediche di rito - il giocatore è arrivato a Collecchio e ha trascorso la notte al centro sportivo dopo una cena in un noto ristorante (clicca qui) - per Antonio Vacca la trattativa è avviatissima. Il giocatore è pronto per aggregarsi alla squadra di D'Aversa, ha sistemato anche gli ultimi dettagli con il Foggia che però aspetta la risposta di Gigi Scaglia. Vi avevamo raccontato di come le due trattative fossero slegate l'una con l'altra, ma in queste ultime ore i satanelli avrebbero insistito fortemente per avere Scaglia con una proposta allettante per il giocatore bresciano che aspetta di accordarsi con il Parma sulla buonuscita (ha un contratto con i crociati fino al 2019) prima di firmare per il Foggia un accordo altrettanto importante che durerebbe tre anni e mezzo.