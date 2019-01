MERCATO LIVE | Romulo chiede garanzie, bloccato Machin

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il Parma prova a rinforzarsi in tutti i reparti. Partendo dalla difesa: praticamente chiuso il colpo Brazao (il portiere arriva via Inter e resterà sei mesi in crociato), Faggiano punta dritto su Sala e Romulo (il brasiliano vorrebbe garanzie, ha chiesto un milione di euro per due anni). A centrocampo potrebbe essere il giorno di Hetemaj del Chievo, il Parma spinge ma i veneti fanno muro. Ecco spiegata la risposta di Faggiano che ha bloccato Machin ex Brescia e valuta Facundo Ferreyra per l’attacco. Trattativa non semplice, c’è anche l’Anderlecht sullo sfondo. Per questo torna in auge il nome di Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Genoa.

