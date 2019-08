Parma, idea Rolando: proposto l'ex Porto

A meno cinque giorni dalla chiusura del mercato, posticipata a lunedì 2 alle ore 22, il Parma sta cercando di piazzare gli ultimi colpi per assestarsi e garantire a Roberto D'Aversa una doppia scelta per ogni ruolo. La partita con l'Udinese si avvicina, il tecnico ha blindato gli allenamenti e prepara la gara per cercare di tramutare in punti i complimenti strappati all'esordio contro la Juventus. Con l'arrivo di Giuseppe Pezzella proprio dall'Udinese (il giocatore si è presentato mercoledì in Piazza Garibaldi), il suo Parma è più completo.

Quello che manca probabilmente è ancora un difensore centrale. L'impossibilità immediata di arrivare a Tonelli, per il quale il Napoli chiede cifre importanti, e il parere contrario di Antonio Conte rispetto a un ritorno possibile di Alessandro Bastoni in crociato, per adesso spingono Daniele Faggiano a guardarsi intorno. I nomi sul taccuino del ds, che ha condotto un'estate a mille per garantire al suo tecnico una squadra quasi completa già a fine luglio, non mancano sicuramente. A questi va aggiunto quello di Rolando, portoghese ex Inter e Porto tra le altre e grande amico di Bruno Alves. Il Parma valuta, sarebbe un acquisto senza costi, il giocatore non ha un ingaggio elevato e la spesa sarebbe di quelle sostenibili.