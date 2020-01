Rebus in porta: chi al posto di Sepe? Spunta Olsen

Mancano quattro giorni alla chiusura del mercato, il Parma sta pensando a un portiere. Il tentativo per Ionut Radu è ancora in piedi, ma per il portiere dell’Inter si è fatta sotto anche la Roma con una certa insistenza. E il Parma? Come ‘risarcimento’ potrebbe arrivare Robin Olsen, in prestito al Cagliari. Il portiere svedese farebbe il percorso inverso rispetto a quello che avrebbe dovuto fare Radu. Il portiere romeno sarebbe la prima scelta del Parma, ma occhio all’inserimento della Roma che - in caso - coprirebbe per intero lo stipendio.