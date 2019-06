Memushaj è il nome nuovo: il centrocampista piace a D'Aversa

Giornata proficua per Daniele Faggiano. Il direttore sportivo del Parma era atteso a Napoli per cercare di inquadrare definitivamente le trattative che porterebbero Gigi Sepe e Alberto Grassi in crociato. Pare che dei passi avanti in questo senso siano stati fatti: il Parma - che ha l'accordo da tempo con i giocatori - avrebbe trovato la formula giusta per convincere il Napoli a rinnovare il prestito di Grassi e a cedere il cartellino di Sepe.

I due hanno in comune l'agente Mario Giuffredi, vero tessitore di una trama che coinvolgerebbe anche Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara reduce da un campionato positivo con la maglia biancazzurra. Il suo contratto scade nel giugno del 2020, ma a fronte di un'offerta congrua Sebastiani, presidente del Pescara, potrebbe riflettere ed evitare di perderlo a costo zero. Memushaj rimpiazzerebbe uno tra Stulac e Scozzarella, possibili partenti. E andrebbe a regalare a D'Aversa quel regista da piazzare in mezzo alla difesa: un mix di fisico e tecnica. Per ora è un'idea che potrebbe trasformarsi in una trattativa. A breve.

