Il Parma aspetta una notizia dal Paok per El Ka

Omar El Kaddouri spinge per tornare in Italia e per giocare con la maglia del Parma. Il belga-marocchino sta forzando la mano, ha comunicato la sua decisione al presidente del Paok Salonicco Ivan Savvidis, che sarebbe anche propenso ad accettare la scelta del fantasista che vuole lasciare il club per tornare a giocare nel campionato che una volta veniva definito come il più bello del mondo. Il Parma aspetta una risposta entro questa settimana, dopo aver sistemato quasi tutti i dettagli con il giocatore che diventerebbe crociato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma Lucescu rappresenta l'ultimo scoglio da superare. L'allenatore non vorrebbe privarsi del giocatore che scenderà in campo martedì sera contro il Panachaiki. Ma la sua volontà non combacia con quella dell'allenatore tanto che il fantasista chiederà per l'ennesima volta di essere ceduto. Dopo la partita, El Kaddouri proverà a ribadire la sua volontà a Lucescu di venire al Parma.

