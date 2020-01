CALCIOMERCATO - Martedì è il giorno di Radu e... dell'attaccante

Il Parma è molto attivo sul mercato. Tra gli obiettivi del direttore sportivo Daniele Faggiano non c'è solo l'attaccante. Il ds sta provando a regalare al suo allenatore anche un portiere. E' di queste ore l'interesse per Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter in prestito al Genoa. L'Inter sta risolvendo il prestito e potrebbe girare il portiere al Parma, società con cui ci sono rapporti ottimi. Il rapporto di stima che lega Faggiano a Marotta e Ausilio spiana la strada per alcuni affari, lo stop inaspettato di Gigi Sepe ha riaperto gli scenari anche in quest'ottica. A livello economico il Parma ha già sostenuto una bella spesa assicurandosi Jasmin Kurtic dalla Spal, ma potrebbe strappare il sì dell'Inter per il prestito del giovane numero uno. Evidentemente lo stop di Sepe (che a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici) è più lungo del previsto e ha costretto i dirigenti del Parma a guardarsi intorno e a trovare una soluzione nell'immediato. Domani potrebbe essere il giorno buono per chiudere l'affare Radu e procedere spediti verso la punta che serve a D'Aversa.

ATTACCANTI - Capitolo punta: serve un giocatore per sostituire Inglese, che ha terminato anzitempo la stagione. Favilli è molto difficile, interessano Donnarumma ed Esposito, con Matri sullo sfondo. La priorità è l'attaccante dell'Inter, domani giornata decisiva non solo per il portiere. Nel discorso per Radu, Faggiano proverà a ottenere il sì di Marotta per la cessione in prestito di Sebastiano Esposito.