Kurtic, che carica: “Ci vediamo lunedì”

Jasmin Kurtic è arrivato a Parma: il centrocampista sloveno è sbarcato in città con tantissimo entusiasmo, è lui l'uomo chiesto da Roberto D'Aversa per rinforzare la mediana.

IL VIDEO DELL'ARRIVO DI KURTIC A PARMA

Sbaragliata la concorrenza di Genoa e Torino, il Parma ha convinto la Spal con un'offerta vicina ai 4 milioni di euro: 400 mila arriverebbero subito nelle casse di Colombarini, mentre a luglio scatta l'obbligo di riscatto con cui il Parma verserà gli altri 3,5 milioni. In questa somma sono inseriti anche i bonus legati tendenzialmente alla posizione di classifica che il club crociato raggiungerà alla fine del campionato. Con l'arrivo di Kurtic, il Parma piazza un colpo importante, con un tassello fondamentale per dare alla mediana di D'Aversa qualità e quantità. Sosterrà le visite mediche per potersi aggregare già alla squadra nell'allenamento di venerdì. "Ci vediamo lunedì". Così ha salutato i tifosi.