El Kaddouri si libera: domenica ultima con il Paok

Il Parma aspettava il via libera del Paok per El Kaddouri. Pare sia arrivato proprio in queste ore. Il giocatore, dopo aver disputato la partita di Coppa contro il Panakaichi (5-0 per il Salonicco, 90' per El Ka), avrebbe avuto un colloquio con il suo allenatore Lucescu che avrebbe capito le intenzioni del giocatore e avrebbe deciso di non tenersi degli scontenti in gruppo, lasciandolo così libero di andare via.

Con il contratto in scadenza nel 2021, El Kaddouri arriverebbe a Parma con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Parma. Faggiano gli sottoporrà un accordo di tre anni e mezzo dunque che permetterebbe al club di puntare sulla progettualità e sulla continuità, cominciando a costruire qualcosa anche in vista della prossima stagione. Domenica, contro l'OFI Creta, per El Kaddouri potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Paok Salonicco, prima di approdare in Italia e indossare, con molta probabilità, quella del Parma. Il giocatore, che ha dimostrato di voler forzare i tempi per risolvere la questione e sposare la causa Parma, potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Rinforzo nuovo per Bob che ha già sentito il giocatore. E lo aspetta.

