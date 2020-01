Kurtic, accordo vicino: Spal convinta, i dettagli

Pare non abbiano sortito effetto i tentativi di disturbo di Torino e Genoa che, nell’ordine tra ieri e oggi, si sarebbero inseriti nella corsa a Jasmin Kurtic. Il centrocampista della Spal è destinato a vestire la maglia del Parma, club con il quale ha trovato l’accordo da tempo. Il giocatore sembra aver gradito l’offerta di Faggiano, ora resta da raggiungere l’intesa tra i due club che pare ormai aver raggiunto il livello di una formalità. Il Parma non vorrebbe andare oltre i 4 milioni, la Spal avrebbe deciso di accettarli per poi investirli altrove.

I DETTAGLI

400 mila arriverebbero subito nelle casse di Colombarini, mentre a luglio scatterebbe l'obbligo di riscatto in cui il Parma verserà gli altri 3,5 milioni. In questa somma sono inseriti anche i bonus legati tendenzialmente alla posizione di classifica che il Parma raggiungerà alla fine del campionato. Con l'arrivo di Kurtic, il Parma piazza un colpo importante, con un tassello fondamentale per dare alla mediana di D'Aversa qualità e quantità. Lo sloveno potrebbe essere il classico colpo alla Kucka che chiuderebbe il mercato di gennaio, da sempre 'pericoloso', a detta anche di Faggiano che ama operare il meno possibile nella finestra di gennaio. Proprio per evitare di fare i famosi 'danni' di cui lui parla.