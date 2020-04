CALCIOMERCATO - Faggiano apre: "Giovinco? Vedremo"

"Giovinco? Vedremo, la certezza non c’è". Durante la trasmissione "A casa Sky Sport", il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano fa capire che ci sarebbe eventualmente un margine per trattare il ritorno clamoroso di Sebastian Giovinco - appena svincolatosi dall'Al-Hilal - che è passato sotto la scuderia di Andrea Cattoli, agente molto vicino al Parma. L'operazioni che ha portato Juraj Kucka in crociato è stata curata anche da lui che ha fatto da intermediatore. Intanto Faggiano coglie anche l'occasione per omaggiare Roberto D'Aversa: "Spero che vada sempre più avanti e faccia bene. Vorrebbe dire che non si è sbagliato il Parma e che non si è sbagliato Luca Leone che ci ha visto lungo ai tempi di Lanciano. Arriva prima di tutti al campo e se ne va per ultimo. Un professionista".

