Parma, torna Gervinho, ma con quali intenzioni?

Gervinho ha finito le vacanze. Raggiungerà il ritiro di Prato allo Stelvio lunedì, dove lo aspetta Roberto D’Aversa per aggregarlo al resto della truppa, a lavoro già da una settimana e con un’amichevole nelle gambe. L’ivoriano raggiungerà la sede del ritiro da Malpensa dove atterrerà direttamente dalla Costa d'Avorio, ponendo ‘fine’ alla sua estate cominciata male con l’esclusione dalla Coppa d’Africa, torneo al quale Gervinho teneva tantissimo, finita peggio, con un lutto che è molto più grave rispetto alla mancata partecipazione al torneo continentale, seppure questo valga tantissimo per ogni africano.

In mezzo qualche incomprensione con la società, a causa delle sue richieste di aumento, giustificate in parte dai primi grandissimi sei mesi: il suo bottino (11 gol e 4 assist) è di grande livello, le sue griffe hanno contribuito in maniera sensibile a mantenere la categoria, ma non sarebbe piaciuto alla società il modo in cui sarebbe andato a battere cassa. La richiesta del ritocco è legittima, ma sparare alto non è stata sicuramente la migliore soluzione per guadagnare di più. Non al Parma. C’è da dire che per Gervinho c’è la fila, soprattutto all’estero (Turchia in testa, poi Qatar) ma le sue richieste spaventano i compratori.

Il Parma – diciamolo subito – non sarebbe scontento di ritrovarsi in casa l’asso ivoriano, a patto che si metta l’anima in pace e capisca che certe cifre non sono raggiungibili. Parlerà con D’Aversa che giustamente vorrà capire le reali intenzioni del giocatore. Oltre che le sue motivazioni, chiaramente. La società gli proporrà un aumento, non ‘sensibile’ come la proposta che avrebbe avanzato Gervinho. Se accetterà, sarà il benvenuto. Altrimenti il Parma avrebbe già confezionato il piano B. E sta per riportare (come anticipato venerdì) Inglese alla base. Sarebbe l’ennesimo capolavoro di Daniele Faggiano.

