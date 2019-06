Sirene dalla Turchia: su Gervinho tre squadre

“Le offerte possono arrivare ma va tenuto conto anche della volontà dei giocatori”. Così Daniele Faggiano ha liquidato la pratica. A chi gli ha chiesto se un giocatore come Gervinho fosse incedibile, il direttore sportivo del Parma ha risposto in maniera secca e convinta. Dalle sue parole pare si voglia sostenere una doppia tesi: nessuno, di questi tempi è incedibile, per nessuna squadra, figuarsi per il Parma; se il giocatore chiede di andare, dopo aver ricevuto un’offerta, può andare.

Non è il caso di Gervinho, diciamolo subito, ma lo sarebbe nel momento in cui arrivasse la richiesta per l’ivoriano, alla sua miglior stagione da quando è gioca in Italia. Ha superato il record di gol segnati in Serie A, ben 11, con un bottino di 4 assist. La sua stagione brillante non è certo passata inosservata. Tanto che ora c'è l'interesse di qualche squadra. Quello che sembrava potesse essere un rischio solamente dieci mesi fa, si è rivelata invece una magnifica intuizione da parte del ds Daniele Faggiano bravo a pescare il ‘boss’ - come lo aveva presentato in conferenza stampa - e a regalarlo a mister D’Aversa che lo ha saputo mettere in condizioni di poter dire la sua con una certa pericolosità.

C’è molto merito di Gervais nell’impresa salvezza di un Parma che adesso potrebbe cedere alle lusinghe di alcuni club turchi interessati (senza aver formulato nessuna offerta) all’asso ivoriano, che va per i 32 anni e ne ha ancora due di contratto che lo legano al Parma. Gervinho – secondo indiscrezioni raccolte da ParmaToday.it – piace al Galatasaray, al Fenerbahce e al Besiktas, disposti a garantire all’esterno uno stipendio nettamente superiore rispetto al milione e trecentomila euro che percepisce al Parma. Non è stata avanzata alcuna proposta, ma presto potrebbe concretizzarsene qualcuna di queste e non solo. Pare che Gervinho, anche in Serie A, non sia passato di moda.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!