Parma, vicino l'arrivo di Mazzotta dal Pescara

Il Parma è vicino a piazzare un altro colpo. Si tratta dell'esterno sinistro Antonio Mazzotta, 28 anni che arriverebbe dal Pescara con cui ha un contratto fino al 2019. Il Parma, superato temporaneamente dal Brescia nella corsa al terzino, gode della preferenza del calciatore. A Collecchio - e forse è un caso - c'era anche Daniele Sebastiani, il presidente degli abbruzzesi con cui il tecnico Roberto D'Aversa conserva un ottimo rapporto. Tra i due c'è stima e chissà che i due non abbiano parlato proprio del giocatore che sta per passare al Parma. Decisive le prossime ore anche per l’arrivo di Amhed Benali, che piace al Parma da tempo, come vi avevamo anticipato. (Leggi qua)