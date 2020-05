Il Parma riparte dal Toro? Le date del nuovo calendario

Il calcio riparte anche in Italia. Dopo l’incontro di ieri tra il governo, le istituzioni del pallone rappresentati da Lega, Figc, Aic, Assoallenatori e presidente dell'Associazione Italiana Arbitri è arrivata la decisione: Serie A al via il 20 giugno, Coppa Italia il 13. Il Parma è atteso da tredici partite, contando il recupero di quella rinviata a febbraio contro il Torino. Ecco il nuovo calendario che attende i crociati, in attesa dell'ufficialità.

Sabato 20-domenica 21 giugno: 25^ giornata (recuperi)

TORINO-PARMA

Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27^ giornata

GENOA-PARMA

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28^ giornata

PARMA-INTER

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29^ giornata

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30^ giornata

PARMA-FIORENTINA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31^ giornata

ROMA-PARMA

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32^ giornata

PARMA-BOLOGNA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33^ giornata

MILAN-PARMA

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34^ giornata

PARMA-SAMPDORIA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35^ giornata

PARMA-NAPOLI

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36^ giornata

BRESCIA-PARMA

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37^ giornata

PARMA-ATALANTA

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38^ giornata

LECCE-PARMA