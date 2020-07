Cali di tensione, mancanza di certezze: tutti sotto esame

Certo che è strano parlare oggi di Serie A. Almeno in questi termini. A luglio inoltrato le squadre si preparavano per il ritiro – generalmente – riuscendo a miscelare forza fisica e atletica con qualche scatto in contro al pallone. In montagna, preferibilmente: aria sana e recupero. Elementi necessari per la preparazione estiva che sarebbe servita – gioco forza – al lancio delle compagini nel campionato che sarebbe cominciato di li a poco. Oggi no. Oggi si parla di Serie A indicando quel posto in cui i valori assoluti vengono ribaltati all’improvviso. E neanche i numeri trovano ragion d’essere. Prendiamo ad esempio il Parma, che nella sfida ribaltone contro la Samp ha collezionato il 67% di possesso palla. Nel primo tempo. Al 90’ si è trovata a capo chino nello spogliatoio a commentare una sconfitta incredibile, che nessuno ha saputo spiegare – né a se stesso, né al compagno -.

Il post Covid è stato un calvario, ancora non si vede la vetta, ma il monte della Passione rischia di essere quello che accompagnerà D’Aversa e i suoi se non decideranno di attaccare la spina. Su 21 punti a disposizione, il Parma ne ha raccolto solamente uno, prendendolo per i capelli contro il Bologna. Dalla disfatta con l’Inter, disfatta che ha scavato un solco nell’anima che ancora sanguina, i crociati non ne hanno più indovinata mezza e quella di ieri – dati alla mano – è la quinta rimonta subita nelle ultime sette partite, che vale la sesta sconfitta, la sedicesima stagionale. Il perché è complesso da ricercare, quasi probabilmente la motivazione risiede nella testa dei giocatori: “Alla prima difficoltà – leggi il gol di Chabot di ieri, ndc – ci sfaldiamo – ha detto D’Aversa in conferenza stampa”. Un problema psicologico che diventa anche psico-fisico: se è la testa che muove le gambe, significa che qualche ingranaggio a livello mentale e motivazionale non si incastra.

E tocca quindi al tecnico riprendere in mano la sua creatura e dimostrare che qualcosa può cambiare ancora in 360’. Magari cominciando a eliminare le sviste dei singoli, che hanno segnato un bel pezzo di stagione: le ultime (quelle con la Sampdoria) sono valse un conto pesantissimo: il 50esimo gol in stagione, il 19esimo post lockdown. Numeri da capogiro se accostati alla squadra di Bob, che aveva fatto della compattezza e dell’organizzazione difensiva – con particolare studio sui calci piazzati – la sua arma migliore, la stessa che mirava a esaltare l’estro dei singoli, eclissatosi in molti e rimasto vivo solo in Kulusevski.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E qui l’evoluzione involutiva di Jasmin Kurtic è sotto gli occhi di tutti. L’effetto Covid ha fatto il resto: a luglio, dicevamo prima, le squadre erano abituate a pensare in prospettiva, al prologo di un nuovo cammino. Qui siamo al tramonto, un epilogo lungo che non finisce più, appesantito dalla quarantena di una squadra ‘costretta’ a vivere in un centro sportivo blindato per sicurezza e per rispetto di norme anti contagio. Per carità, c’è di peggio nella vita, e lo si riconosce. Ma dopo tre mesi di pausa e un campionato con i valori ‘alterati’ le partite con qualche risultato pazzo possono essere all’ordine del giorno. Peccato che per il Parma stiano diventando una regola, e non la mera eccezione.