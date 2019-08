Inizia il rush finale della campagna abbonamenti per #unastoriainfinita

A una ventina di giorni dall’inizio del campionato, che vedrà il Parma Calcioesordire nel proprio stadio Ennio Tardini contro la Juventus Campione d’Italia (sabato 24 agosto, ore 18), questa è l’ultima settimana della Campagna Abbonamenti alla stagione della squadra Crociata in Serie A Tim 2019/2020 per le sue diciannove partite casalinghe.

Sono già tanti i tifosi che hanno finora sottoscritto la loro fedeltà per le nostre gare nella nostra casa. Sono ben 10.013 !!!

Ci si può continuare ad abbonare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19:30 al Tardini nelle postazioni operative nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs, la palazzina Maria Luigia a fianco dell’ingresoo monumentale dello stadio in piazzale Risorgimento, oppure sul circuito Ticketone.

Sul circuito Ticketone lo si può fare nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale (cliccare qui per individuarli) e on line (cliccare qui per accedere alla pagina dedicata).

Nel primo caso è sufficiente che ogni vecchio abbonato, munito della propria Fidelity Card su cui era caricato l’abbonamento dell’annata agonistica 2018/2019 con il relativo segnaposto e un documento d’identità valido, si rechi nei punti vendita-ricevitorie per ottenere, con pochi istanti di attesa, il rinnovo.

Sul portale Internet basta seguire la procedura on line inserendo i propri codici identificativi: il numero della Fidelity Card e il codice PIN, che è rappresentato dalla sequenza di cifre indicate sulla card con la dicitura ‘Codice’ oppure dalla propria data di nascita espressa in doppia cifra per giorno, mese e anno GGMMAA (per esempio 190901, se si è nati il 19 settembre 2001).

Si precisa che in libera vendita:

on line si possono sottoscrivere soltanto nuovi abbonamenti;

si possono sottoscrivere i vecchi abbonati della stagione 2018/2019, i quali devono rinnovare a prezzo agevolato, lo possono fare esclusivamente nei punti vendita Ticketone di tutto il territorio nazionale e nelle postazioni dello stadio Tardini.

Si ricorda che:

i vecchi abbonati alla stagione 2018/2019 hanno diritto al prezzo agevolato loro dedicato per tutta la durata della Campagna Abbonamenti , ma non hanno più diritto alla conferma del posto (anche in Curva Nord), che andava rinnovato nella prima fase della Campagna;

chi si abbona per la prima volta deve sottoscrivere la Fidelity Card del Parma Calcio 1913 su cui l'abbonamento acquistato viene caricato. La Fidelity si sottoscrive nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs (la palazzina Maria Luigia, a fianco dell'ingresso monumentale dello stadio Tardini) dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19:30. Per poter sottoscrivere la Card nella sede del Ccpc al Tardini, ogni intestatario dovrà essere fisicamente presente portando con sé un proprio documento di identità e il proprio Codice Fiscale. La Fidelity Card, se sottoscritta nella sede del Ccpc, sarà subito consegnata. La sottscrizione della Fidelity può avvenire anche on line sul portale di TicketOne (cliccare qui), ma in questo caso, in attesa della predisposizione del supporto in pvc, sarà rilasciato un documento cartaceo sostitutivo e provvisorio, dotato di barcode per l'accesso allo stadio.Per la sottoscrizione della Fidelity Card degli Under 18 è vincolante la firma di un genitore che ne esercita la patria potestà;

prosegue la distribuzione allo store ufficiale della sciarpa 'Una Storia Infinita' in regalo a ogni abbonato.

CLICCARE QUI PER INFO SU PREZZI E MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ABBONAMENTI

AL PARMA CALCIO PER LA STAGIONE 2019/2020

PUNTI VENDITA TICKETONE ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Centro Coordinamento Parma Clubs, Stadio Ennio Tardini-Palazzina ‘Maria Luigia’ Piazzale Risorgimento (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19:30).

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323o

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma Tel. 0521 235692

Tabaccheria Della Rocca, Via Emilio Lepido 1 Parma Tel. 0521 244366

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 69 San Secondo Parmense Tel. 0521 874236