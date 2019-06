CAMPAGNA ABBONAMENTI - Carra: "Vogliamo uno stadio pieno"

'Una storia infinita'. Come quella tra il Parma e la sua città. Questo è lo slogan che campeggia sopra a una sciarpa annodata in modo da evocare l'infinito. Due mani, una più giovane e una più 'esperta', che probabilmente ha sventolato tante bandiere in passato, che si avvicendano nel passaggio di generazione in generazione. Come voler dire che l'amore per il Parma non ha età e passa da padre in figlio. "E’ il quinto anno che presentiamo questa campagna abbonamenti - dice l'amministratore delegato Luca Carra - dopo il grande successo di questo percorso straordinario. Siamo già al quinto anno che vi chiediamo una mano e che chiamiamo a raccolta i tifosi. La salvezza dell’anno scorso è merito anche loro, nella partita con la Fiorentina c’era uno stadio meraviglioso. Questa è una scena fantastica che mi porterà sempre dentro. Abbiamo cercato di non stravolgere quelle che erano le dinamiche dell’anno scorso, per avere uno stadio pieno, che fa un affetto ben diverso e trascina la squadra. Ho sempre l’auspicio di vederne uno in più rispetto all’anno scorso".

Jonathan Greci, chief marketing officier: "Ancora quest'anno abbiamo voluto premiare chi ci è sempre stato. I vecchi abbonati avranno un prezzo di favore, con un periodo di prelazione su prezzo e posto. Nel segno della continuità. Abbiamo però fatto alune scelte per favorire i nuovi abbonati, soprattutto per i più giovani. Abbiamo introdotto la fascia Under30, con un prezzo agevolato. Vogliamo premiare i tifosi e coinvolgerli affinché vengano allo stadio. Favorendo una passione che va da padre in figlio. Il padre che passa la sciarpa, avvolta sottoforma del simbolo dell'infinito, per testimoniare proprio la grande storia che deve continuare. Ad ogni abbonato verrà regalata una sciarpa: da un lato ci sarà lo stemma gialloblu, dall'altro sarà raffigurata la città".

Dalle ore 10 di mercoledì 26 giugno solo sul circuito Ticketone (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web) con prelazione sul posto e aprezzo agevolato per gli abbonati della scorsa stagione. Sarà sufficiente che ogni vecchio abbonato, munito della propria Fidelity Card su cui era caricato l'abbonamento dell'annata agonistica 2018/2019 con il relativo segnaposto (garantisce una verifica e un controllo rapido nel momento dell'accesso) e un documento di indentità valido, si rechi nei punti vendita per ottenere con pochi istanti d'attesa il rinnovo oppure che segua la procedura online inserendo i pripri codici.

Da lunedì 8 luglio a sabato 13 luglio oltre che sul circuito Ticketone sarà possibile raggiungere le postazioni attrezzate che saranno aperte nella sala stampa 'Gian Franco Bellè' dello Stadio Tardini dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle ore 15:00 alle ore 19:30) e al sabato dalle 10 alle 13, sempre con prelazione sul posto e prezzo agevolato per i vecchi abbonati;

Lunedì 15 e martedì 16 luglio 2019 saranno esclusivamente dedicati nelle postazioni dello Stadio Tardini in orario pomeridiano (dalle 15:00 alle 19:30) ai vecchi abbonati che desiderano cambiare posto, potendo scegliere tra i posti a disposizione prima dell'apertura dela libera vendita.

LISTINO PREZZI ABBONAMENTI

Tribuna Centrale Petitot Nuovo Intero 1200 euro

Tribuna Centrale Petitot Intero Prelazione 880 euro

Tribuna Centrale Petitot Nuovo Ridotto 950 euro

Tribuna Centrale Petitot Ridotto Prelazione 650 euro

Tribuna Centrale Petitot Ridotto Under 14 50 euro

Tribuna Laterale Petitot Nuovo Intero 680 euro

Tribuna Laterale Petitot Intero Prelazione 590 euro

Tribuna Laterale Petitot Nuovo Ridotto 590 euro

Tribuna Laterale Petitot Ridotto Prelazione 420 euro

Tribuna Laterale Petitot Ridotto Under 14 50 euro

Tribuna Laterale Ovest Nuovo Intero 580 euro

Tribuna Laterale Ovest Intero Prelazione 450 euro

Tribuna Laterale Ovest Nuovo Ridotto 430 euro

Tribuna Laterale Ovest Ridotto Prelazione 320 euro

Tribuna Laterale Ovest Ridotto Under 14 50 euro

Tribuna Est Nuovo Intero 450 euro

Tribuna Est Intero Prelazione 370 euro

Tribuna Est Nuovo Ridotto 300 euro

Tribuna Est Ridotto Prelazione 250 euro

Tribuna Est Ridotto Under 30 250 euro

Tribuna Est Ridotto Under 14 50 euro

Curva Nord Nuovo Intero 220 euro

Curva Nord Intero Prelazione 170 euro

Curva Nord Ridotto 14 50 euro

- Gli abbonamenti Ridotti sono riservati a Donne, Under 18 (nati dopo il 01/01/2002), Over 65 (nati entro il 31/12/1954) e Invalidi con oltre il 70% certificato;

- La riduzione Under 14 è riservata ai nati dopo il 01/01/2006

- In Tribuna Est è istituita la riduzione Under 30 (nati dopo il 01/01/1989), riservata a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi abbonati.

- I soci di Parma Partecipazioni Calcistiche potranno usufruire di uno sconto del 10%in tutti i settori dello Stadio Tardini, eccetto la Curva Nord.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!