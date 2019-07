Caso Parma, il Tribunale dà ragione a Ghirardi: "Non sono stato io"

Non è stato Tommaso Ghirardi a vendere il Parma a Giampietro Manenti. Lo stabilisce il Tribunale di Milano che, come scrive Il Giornale di Brescia, assegna un punto importante all'ex presidente crociato nella vicenda. A vendere il Parma a Manenti fu la Dastraso Holding del petroliere Rezart Taci che, a sua volta, aveva acquistato il Parma nel 2014 impegnandosi verso i venditori a versare quanto necessario per proseguire l'attività. Impegno che, come ha stabilito la sentenza - scrive il Giornale di Brescia - non è stato mantenuto in seguito.

"Per me è una piccola soddisfazione perché il Tribunale ha fatto luce sul mio percorso. Voglio augurarmi quindi che da ora in avnti il mio nome non venga più accostato a quello di Manenti e soprattutto che sia chiaro a tutti come il sottoscritto abbia trattato solo con Taci: il Parma non è stato abbandonato nelle mani di Manenti dal sottoscritto e ora lo dice una sentenza". Così Tommaso Ghirardi a Il Giornale di Brescia commenta l'esito della sentenza.

