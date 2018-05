Cesena-Parma LE ULTIME | Calaiò-Ceravolo, Insigne-Ciciretti: due dubbi da sciogliere

Dal nostro inviato

CESENA - La vittoria delle altre non ha scombussolato più di tanto i piani del Parma. Che rimane, a 270’ dalla fine, comodamente seduto sulla poltrona citata sabato da D’Aversa in conferenza. Una poltrona che proietta potenzialmente in avanti il Parma ancora padrone del proprio destino, che ha in mano le sorti del suo campionato e che può stupire ancora.

D’Aversa sceglie di puntare sul solito assetto tattico: 4-3-3 con Gagliolo che rientra a sinistra e un dubbio davanti, anzi due: Calaiò o Ceravolo e Insigne o Ciciretti nel tridente. Queste le uniche riserve da sciogliere per il tecnico crociato che affronta uno degli allenatori che più stima. Per Castori anche un punto sarebbe fondamentale. Con Larini e Jallow sceglie di giocarsela in ripartenza puntando su tecnica e velocità.

LE FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Scavone, Barillà; Ciciretti, Ceravolo, Di Gaudio. All: D’Aversa