Parma, poker al Colorno: 4-0 in amichevole

COLORNO - Nel giorno dell'inaugurazione del nuovo centro di formazione Federale della Lega Nazionale Dilettanti di Colorno, il Parma ne fa quattro in amichevole contro la squadra di casa promossa in Eccellenza. I gol portano le firma di Ceravolo (al 2') che, prima con una spizzata di testa su cross di Da Cruz, poi su rigore (30') mette in ghiaccio il risultato. Arrotondato da Baraye al 33' e da Siligardi al 39' che cala il poker. La partita è servita per lavorare sulla donsizione fisica generale di parte della squadra, con i big (Sepe, Bruno Alves, Gobbi e Ceravolo a parte) che saranno impegnati al Tardini nell'amichevole contro il Livorno di venerdì alle 15.