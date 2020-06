Consiglio Federale, passa la linea Gravina: bocciato il blocco retrocessioni

Nel Consiglio Federale della Figc è passata la linea del presidente Gabriele Gravina. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contro, sono state approvate le linee guida proposte dal presidente federale da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato: in caso di necessità, l'algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Playoff e playout potranno essere disputati solo in caso di stop entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all'algoritmo.

