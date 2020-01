Parma-Roma LE ULTIME | Cornelius in rampa di lancio, c'è Pezzella

Dal nostro inviato

PARMA - “Sicuramente domani chi scenderà in campo dovrà fare di tutto per cercare di passare il turno, considerando il fatto che si gioca contro una squadra forte come la Roma”. Parola di Roberto D’Aversa che alla conferenza stampa della vigilia annuncia anche di dover fare a meno di Gervinho. Scelta condivisa con l’ivoriano perché il programma di recupero pieno prevedeva un impiego minimo contro il Lecce, la pausa di Coppa Italia e l’utilizzo da titolare a casa della Vecchia Signora. A casa di Madama non entrerà neanche Alberto Grassi, per colpa di una lombalgia. Niente di grave, ma perché rischiare quando si hanno le alternative?

LA DIRETTA

Ed è proprio dalle alternative che D’Aversa dovrà ripartire dopo il Monday night: perché al secondo impegno settimanale (il Parma gioca giovedì in Coppa e domenica contro la Juventus in campionato), bisogna valutare bene le scelte e le condizioni dei giocatori da mandare in campo.Indipendentemente dall’ivoriano, c’è la volontà da parte dell’allenatore del Parma di volersela giocare, con una rosa che sta lentamente germogliando. La benzina immessa con il rientro degli infortunati nel motore di Bob sta dando i suoi frutti. Cornelius rientrato con tanto di gol contro il Lecce, potrebbe avere un’altra chance dall’inizio in Coppa Italia. E con lui probabilmente potrebbe esserci Siligardi a destra e Kurtic a sinistra. L'esterno con la valigia prova a convincere in questi ultimi scampoli D’Aversa che ha fiducia nel 26 crociato, provando allo stesso tempo a tenere sveglio il suo talento.

Giocatori come lui e Pezzella avranno – con molta probabilità – l’occasione per riscattarsi. Toccherà infatti al terzino napoletano fare le veci di Gagliolo, nel 4-3-3 che D’Aversa completerà con Colombi (battezzato portiere di Coppa) tra i pali e Gagliolo centrale con Dermaku. A destra, nella catena difensiva, ci sarà Laurini, in tandem con Hernani, pronto a tornare nel suo ruolo di mezzala. Kurtic verso la posizione di esterno. In cabina di regia toccherà a Scozzarella, in attesa sempre della chiamata per il rinnovo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kurtic. All: D'Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. All: Fonseca