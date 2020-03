Coronavirus, il Parma sospende gli allenamenti

Si ferma anche il Parma. Dopo Milan, Brescia, Verona e altre tocca ai crociati che martedì si sono allenati regolarmente come da programma e che, dopo la conferma dello stop al campionato almeno fino al 3 aprile, decidono in accordo con lo staff medico di sospendere gli allenamenti per una settimana. I giocatori non potranno lasciare il domicilio di Parma.

Questo il comunicato

"Il Parma Calcio 1913, alla luce del decreto che prevede la sospensione del campionato di Serie A sino al 3 Aprile e in attesa di ricevere dalla Lega Calcio indicazioni e protocolli sanitari puntuali per la gestione dell’attività sportiva quotidiana, ha deciso di sospendere gli allenamenti, fissandone la ripresa a mercoledì 18 marzo 2020".