Coronavirus, Serie A: taglio stipendi, un piano in arrivo

"Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi". E' questo - apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier - quello che il presidente e l'ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno detto al presidente dell'Aic, Damiano Tommasi in un colloquio in conference call. Il piano prevederebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, una misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare.

Non c’è una posizione netta da parte del Parma rispetto ad altre società, bisogna trovare una soluzione comune. La linea dunque va in questo momento tracciata dalla Lega Serie A, il Parma da sempre collaborativo a iniziative che diano beneficio al sistema calcio si allineerà. La volontà da parte di tutti deve essere quella di capire il momento da parte delle istituzioni; i giocatori e le varie parti in causa sono chiamate a valutare la situazione e venirsi incontro affinché la decisione sia condivisa. Marzo, ad esempio, potrebbe essere un mese che rischia di andare verso una riduzione. La Lega e l’AIC dovranno insomma trovare una linea. Da quello che trapela dal club, non c’è una posizione netta da parte del Parma rispetto ad altre società.