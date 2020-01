Corso per diventare direttore sportivo: ci sono anche Munari e Cracolici

CI sono anche Alessio Cracolici, 35enne team manager del Parma e Gianni Munari, ex centrocampista del Parma, oltre all'ex bomber Emanuele Calaiò, tra i 50 allievi che dal 4 febbraio prossimo parteciperanno a Coverciano al corso per direttore sportivo. Nelle aule del Centro tecnico federale, gli allievi seguiranno un programma didattico di 144 ore, specifico per formare quelle figure professionali che - come indica il bando di ammissione - "potranno essere chiamate a svolgere, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo, compresa la gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive".