Da Kucka a Inglese: quattro giocatori che servono al Parma

Da Kucka a Inglese, il Parma chiama. E Roberto D’Aversa si attende una risposta. Fino a qui il cammino dei crociati è senza dubbio positivo, a parte qualche frenata o incidente di percorso (vedi il secondo tempo di Roma o la partita con la Spal) che il tecnico non ha digerito. Il suo malcontento è stato manifestato al gruppo che ha recepito e si è messo a lavorare per sterzare e rimettersi in carreggiata per evitare sbandate. E’ stata la settimana del confronto dopo la Spal, quella in cui l’allenatore ha guardato in faccia i suoi ragazzi, dai quali pretende di più. Sono tutti sotto esame ma in ventuno giorni (tanti sono i giorni che vanno dal Genoa alla prossima sosta) qualcuno lo sarà di più. Perché avrà qualcosa da dimostrare oppure dovrà giocarsi bene la sua seconda possibilità. E tra questi almeno quattro giocatori potrebbero figurare in questo elenco.