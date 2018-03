Desports e il Psg insieme

Il rapporto di Desports con il calcio europeo si rinforza sempre di più. Dopo aver messo le mani sul Parma acquistando prima il 30% tra giugno e luglio e poi rilevando dagli imprenditori locali l’altro 30% arrivando a detenere la maggioranza del pacchetto azionario con il 60% per 15 milioni di euro, la società di Jiang Lizhang, presidente del Parma dal novembre del 2017 ha stipulato un accordo di collaborazione con il Psg. Una delle società di marketing sportivo più celebri al mondo, molto conosciuta in Asia, collaborerà con il Paris Saint-Germain, in base a un accordo storico, che secondo il club dovrebbe portare milioni di euro nelle casse, soldi utili al rispetto dei vincoli del Financial Fair Play.

«Laccordo, del valore di diversi milioni di euro, consentirà al club francese di rafforzare il suo sviluppo internazionale», dice il PSG in una nota ufficialei. Secondo “La jugada financiera”, Desports diventerà l’amministratore esclusivo dei diritti di sponsorizzazione e dei canoni di licenza per il club in Cina e a Hong Kong fino alla stagione 2020-2021, come stabilito dall’intesa tra le società.

“Abbiamo avviato il progetto PSG sei anni fa. Questa partnership è un’ulteriore prova del fatto che i nostri piani stanno dando i loro frutti. Compresi quelli su un mercato strategico come quello cinese. Abbiamo grandi e forti ambizioni in Cina. La partnership con Desports è un grande passo in avanti per attrarre nuovi follower e garantire maggiori sponsor e ricavi. La nostra prima esperienza nella regione risale all’estate del 2014, quando abbiamo visitato la Cina e Hong Kong, e speriamo di intensificare la nostra presenza in Asia nei prossimi mesi” ha detto il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi.