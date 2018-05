Divieto di trasferta per i tifosi del Foggia: biglietti in vendita per i tifosi giallazzurri

Il Frosinone Calcio comunica che, a seguito della decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di vietare la trasferta alla tifoseria del Foggia, sono in vendita a partire dalle ore 11 presso i normali canali 1.025 tagliandi del Settore Curva Sud-Ovest al prezzo intero di euro 17,50 (ridotto euro 12,50). I nuovi varchi di accesso per questo settore saranno il 24 e 25. Analogamente verrà posto in vendita anche un esiguo numero di tagliandi di Tribuna.