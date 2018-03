Entella-Parma 0-0| Da Cruz per Insigne

Dal nostro inviato

CHIAVARI - Una prova di maturità: è questo quello che ha chiesto Roberto D’Aversa al suo Parma. Una vittoria le continuare la rincorsa verso i piani alti di una classifica che, in caso di tre punti sarebbe ulteriormente piacevole. Con Insigne acciaccato e Vacca reintegrato dopo il problema muscolare che lo ha costretto a stare fuori a Pescara, D’Aversa pensa di rimettere in campo almeno 8 undicesimi dell’ultima sfida dove i crociati hanno mostrato forza e convinzione nei propri mezzi, dove è riemerso lo spirito della vecchia guardia e dove c’è stata una prova convinta dalla quale sono emersi valori importanti. Per questo, sulla strada della continuità, bisogna dare un segnale e centrare l’obiettivo anche a Chiavari, con buona pace dell’Entella che cerca punti salvezza. Davanti a Frattali dovrebbero giocare Gazzola, Iacoponi, Lucarelli (non al top) e Gagliolo, protetti da Dezi, Munari (annunciato in formazione) e Scavone. Gli unici dubbi D’Aversa li ha davanti: Insigne non è al meglio, dovrebbe giocare Da Cruz al suo posto. L’altro rebus da risolvere è quello legato all’impiego di uno tra Ceravolo e Calaiò, con l’Arciere in forma e la Belva pronta per essere decisivo. Confermato Baraye sulla sinistra. Aglietti dall’altro lato se la giocherà con De Luca e La Mantia davanti cercando di non perdere punti per strada.

PROBABILI FORMAZIONI

ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Ardizzone, Acampora, Crimi, Aliji; La Mantia, De Luca. A disp: Paroni, Massolo, De Santis, Troiano, Icardi, Eramo, Llullaku, Di Paola, Currarino, Brivio, Aramu. All: Aglietti

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dei, Munari, Scavone; Da Cruz, Calaiò, Baraye. A disp: Nardi, Dini, Vacca, Di Cesare, Mazzocchi, Frediani, Anastasio, Barillà, Di Gaudio, Siligardi, Ceravolo, Sierralta. All: D’Aversa