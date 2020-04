Faggiano: "Stipendi? Scelta importante. Il maxi ritiro non sarà semplice per tutti"

"Il taglio degli stipendi è stato un passo importante dei calciatori, sono uomini e hanno capito la situazione. Spesso vengono additati che non pensano e non fanno, invece hanno dimostrato personalità. Non metteremo in cassa integrazione nessuno, nemmeno nel settore giovanile. I calciatori hanno deciso di tagliarsi lo stipendio qualsiasi cosa succeda". Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è tornato a parlare del taglio degli stipendi, una decisione che rimarca come ci sia "un rapporto importante tra società, staff tecnico e calciatori". A Radio Sportiva, l'uomo mercato del Parma si è pronunciato anche per quanto riguarda gli obiettivi del club e del futuro dell'allenatore. "Parma in Europa? Siamo partiti per salvarci, poi giochiamo partita per partita, davanti a noi ci sono squadre importanti e io mi guardo dietro. Kulusevski? È un calciatore importante, D'Aversa lo ha valorizzato. È un ragazzo che lavora e non fa chiacchiere. D'Aversa? Sono contento di D'Aversa, me lo tengo stretto. Piano piano si vedono i frutti del suo lavoro".

Sul protocollo medico: "Noi abbiamo il Centro Sportivo, adesso dovremo aspettare la posizione dei medici sportivi e di tutti. Perché se 70 persone devono stare in camera singola, chiaramente, ci dobbiamo organizzare. Abbiamo anche il convitto per il Settore Giovanile e utilizzeremo quello. Da noi, comunque, è già tutto sanificato e organizzato da un mese. Abbiamo il cuoco, i ragazzi che lavorano in cucina, la portineria: è tutto organizzato e staremo lì. Non è semplice, per questo maxi ritiro si dovrebbe forse parlare un po’ di più con gli addetti ai lavori perché tenere due mesi una squadra in ritiro senza famiglia non è facilissimo. Se vogliamo continuare, ci dobbiamo adattare”.

