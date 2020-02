Faggiano su Gervinho: “Abbiamo sbagliato entrambi”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Gianluca Caprari, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è tornato sul caso spinoso che riguarda Gervinho, messo ai margini del progetto tecnico, in attesa di essere ceduto o reintegrato (opzione difficile).

“Non era convinto di andarsene - dice il ds in conferenza stampa - avrebbe potuto firmare fin da subito ma non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a noi e a lui. Abbiamo sbagliato entrambi”.

Capitolo attaccante. "Nessuno - spiega Faggiano - di quelli che volevamo si è mosso, tranne Piatek ma dovevamo stare attenti alle casse. Uno svincolato non arriverà, la lista è piena e c'è anche Inglese. E' stato un mercato estenuante. Eravamo in fila con tante altre squadre, ma il giocatore ha sempre messo noi davanti a tutti. Caprari? Eravamo la sua prima scelta. Siamo andati oltre le nostre disponibilità per fare un regalo a tutti, siamo contenti".