Fallimento Eventi Sportivi: autorizzato ulteriore tentativo di vendita del Centro Sportivo di Collecchio

Gli organi della procedura fallimentare Eventi Sportivi S.p.A. hanno autorizzato il curatore dott. Vincenzo Piazza a procedere con il quinto tentativo di vendita del Complesso Immobiliare sito in Collecchio in via Nazionale Est 1/B, ad uso sportivo polifunzionale. L’esame delle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo alle ore 12.00 del giorno 11 aprile p.v. in Parma, presso la sede dell’Ufficio Notarile Associato in Piazzale Arrigo Boito 1/1. Il prezzo base di gara è stato fissato in euro 3.150.000. Il curatore comunica di aver ricevuto in data 07 febbraio 2018 offerta irrevocabile d’acquisto per euro 2.800.000. Nel caso in cui unica offerta rimanga quella ricevuta dalla procedura in data 07 febbraio 2018, il curatore avrà facoltà di aggiudicare comunque il bene all’unico offerente. Il bando integrale sarà pubblicato, unitamente alle perizie disponibili, sul sito web dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma www.ivgparma.it