Fiorentina-Parma LE ULTIME | Crociati in emergenza, rientra solo Scozza

FIRENZE - Cornelius e Gagliolo sono solamente un contorno. Come dei cristalli che arricchiscono l’argenteria ma che restano lì, quasi per abbellire un allestimento che è fragile e che ha bisogno di sostegno. Il Parma non potrà servirsi del danese, ‘ha solo un allenamento con la squadra – ha detto D’Aversa in conferenza stampa –‘ né del difensore ‘ha chiesto lui di partire con noi’.

Almeno li avrà in panchina, quando si guarderà indietro può illudersi di averli a disposizione. Con queste premesse, il Parma deve andare a Firenze a giocarsi una gara già di per se complicata, una battaglia dalla quale sarà assente anche Bruno Alves: “Si è fermato di nuovo – ha spiegato il tecnico – spero di riaverlo contro la Roma”. E di Grassi? Non c’è traccia: “Non l’ho mai avuto a disposizione, con lui si è sbagliata la valutazione, non si è fatto certo male in preparazione”.

Una precisazione importante di un D’Aversa che pare anche cambiato nella decisione dei toni utilizzati in conferenza stampa, oltre che nel modo di proporre la sua idea di calcio. “Non meritavamo la sconfitta contro il Verona – ha detto alla vigilia della sfida con i viola – ma abbiamo perso e di punti a casa non ne abbiamo portati. Bisogna migliorare anche qua”. Rientra Scozzarella, almeno quello. Sarà lui a dirigere e non Brugman, apparso molle in fase di non possesso. Hernani e Barillà si contendono una maglia in mezzo al campo, mentre davanti le scelte sono obbligate, con Kulusevski e Gervinho che faranno compagnia a Karamoh, sempre insidiato da Sprocati. In difesa, il forfait di Bruno Alves costringe il tecnico a puntare sui soliti quattro, gli unici che ha a disposizione sono Darmian, Iacoponi, Dermaku e Pezzella. E verrebbe da dire: meno male che ci sono loro.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Chiesa. All: Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All: D'Aversa