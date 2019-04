Parma, Gobbi si scusa: "Ho sbagliato io"

Massimo Gobbi non si dà pace. Il fallo da rigore che ha messo in ginocchio il Parma è stato suo. "Ho chiesto scusa ai ragazzi - dice distrutto a fine gara - è tutta mia la responsabilità. Ho commesso un errore grave, anzi tre in quella azione. Me la prendo tutta la responsabilità, non posso sbagliare così io, che sono un giocatore d’esperienza. Per tre errori banali miei abbiamo buttato tutto all’aria un pareggio che sapeva di vittoria". Si riferisce al calcio di punizione che ha portato il Frosinone ad avanzare negli ultimi minuti, al rinvio sbagliato e al fallo su Paganini. "I ragazzi hanno dato tutto, stavamo portando a casa un punto importante. Nel primo tempo abbiamo sofferto, sapevamo ch avrebbero spinto dall’inizio, abbiamo forse aspettato ma nel secondo abbiamo avuto tante occasioni da gol in ripartenza. Peccato. Abbiamo perso una grande occasione. Fino alla fine abbiamo avuto la forza di ripartire, adesso c’è solo da recuperare pensando a sabato prossimo. E' un momento difficile, ma con la compattezza e la voglia di venirne fuori andiamo oltre. E Cerchiamo di riprenderci. L’Empoli? Non ci abbiamo pensato, pensavamo alla partita".