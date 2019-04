Frosinone-Parma LE ULTIME | Gazzola in difesa, Schiappa dal 1'

Dal nostro inviato

FROSINONE - Con una lista di indisponibili lunga da Parma a Frosinone, Roberto D'Aversa si gioca un bel pezzo di stagione allo Stirpe, dove l'anno scorso incappò in una brutta sconfitta. Altri tempi: oggi, il suo Parma vive sì uno dei momenti peggiori della sua gestione ma è in una posizione di classifica in cui ha due risultati su tre a disposizione. Sarebbe utile non perdere per rimanere in una posizione di comodo, mentre invece vincere significharebbe sicuramente dare una spallata decisa a un Frosinone che non avrebbe nulla da chiedere al campionato. O quasi. Un risultato negativo metterebbe il Parma in una posizione di rischio. Più o meno alto dipende anche dal risultato delle altre. Concorrenti che non si fermano e rincorrono un porto tranquillo per vivere gli ultimi momenti di un campionato al massimo.

LA DIRETTA

Con tutta questa lista di infortunati, il Parma va quindi a Frosinone sperando che qualcosa di buono possa essere cavato da un gruppo che di solito si fortifica in mezzo ai guai. Davanti a Sepe, senza Bruno Alves, toccherà a Iacoponi e Sierralta in difesa. Sugli esterni ci saranno Gazzola a destra (non gioca dalla trasferta di Firenze) e Gagliolo a sinistra. In mezzo al campo Scozzarella ha rischiato di non esserci per un affaticamento muscolare al polpaccio, ha stretto i denti e sarà della partita. Ai fianchi Kucka e Barillà che torna in campo. Occhio a Rigoni che si tiene pronto in caso di forfait di Scozzarella. Davanti un tridente inedito. Siligardi, Schiappacasse e Sprocati, con gli ultimi due al loro debutto dal 1'.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Ariaudo; Zampano, Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All: Baroni

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Schiappacasse, Sprocati. All: D'Aversa

