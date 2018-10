Genoa, il ko con il Parma costa carissimo a Ballardini: esonerato

Colpo di scena a Genova: la sconfitta per 3-1 inflitta dal Parma agli uomini di Ballardini costa carissima a quest'ultimo. Il presidente dei Grifoni Enrico Preziosi ha deciso per l'esonero del tecnico romagnolo - ex Parma - malgrado un'ottima classifica che vede il Genoa a 12 punti dopo 8 giornate e una gara da recuperare contro il Milan. Al posto del tecnico che ha valorizzato Piatek tornerà Juric, a libro paga di Preziosi e richiamato nella settimana della sosta per poter prendere confidenza con il gruppo.