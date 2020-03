Calendario: a Genova il 14, Parma-Inter il 22 alle 20:45

Il calcio sta cercando di andare avanti e, per quanto è possibile, di provare a portare a termine il campionato. Con tutte le difficoltà del caso legate a una situazione di difficile gestione, sono state individuate, in attesa dell'ufficialità, le date per recuperare gli slittamenti del calendario stravolto in seguito alla questione coronavirus. Il Parma è atteso il 14 marzo alle 18:00 per la partita con il Genoa, mentre il 22 marzo alle 20.45 andrà in scena il match Parma-Inter.