Grande attesa al Tardini per la Partita delle Leggende

Da Veron ad Asprilla, da Stanic a Benarrivo, passando per Crespo, Morfeo, Fiore e tanti altri. Il Tardini si prepara ad ospitare, oggi pomeriggio alle ore 17, l’esordio delle Parma Legends. Ad affrontare le glorie gialloblù ci sarà la “Operazione Nostalgia Star”, ovvero la squadra formata dalla pagina Facebook Serie A – Operazione Nostalgia, la più popolare community di appassionati del calcio degli anni 90′ e dei primi anni 2000, che conta oltre 700.000 fan. Ad affrontare i crociati ci saranno “campioni della nostalgia” del calibro di Hubner, Poggi, Chevanton, Schwoch, Nervo, Valtolina e molti altri. Da due ore prima dell’evento all’interno del recinto dello stadio crociato è attivo un villaggio con attività particolari pensate per veri nostalgici, ma anche per famiglie e bambini.

Ecco la lista dei giocatori presenti:

ATTACCANTI: Hernan Crespo, Dario Hubner, Paolo Poggi, Ernesto Chevanton, Faustino Asprilla, Stefan Schwoch, Filippo Maniero

CENTROCAMPISTI: Juan Sebastian Veron, Benny Carbone, Mimmo Morfeo, Lamberto Zauli, Mauro Bressan, Carlo Nervo, Dino Baggio, Diego Fuser, Gigi Orlandini, Fausto Pizzi, Gabriele Pin, Stefano Fiore, Mario Stanic, Fabian Natale Valtolina, Luca Altomare, Guillermo Giacomazzi, Gigi Lentini

DIFENSORI: Gigi Apolloni, André Cruz, Roberto Mussi, Antonio Benarrivo, Zé Maria, Pasquale Bruno, William Viali, Christian Terlizzi, Giuseppe Cardone, Alberto Di Chiara, Gianluca Colonnello



PORTIERI: Sebastian Frey, Giuseppe Taglialatela, Marco Ballotta