Il Foggia resta in B e parte da -15: per Vacca squalifica e ammenda

Pesante penalizzazione, ma da scontare nel prossimo campionato, che sarà ancora quello di Serie B. E dopo dieci giorni di angosciante attesa è una sentenza che ha quasi un dolce sapore. Il tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha dunque accolto solo parzialmente la richiesta della Procura. Le pene a giocatori, dirigenti e società ci sono e sono anche piuttosto dure (specie quelle comminate ai dirigenti), ma per lo meno la retrocessione in C è stata scongiurata, e c'è sempre la possibilità di effettuare ricorso per ammorbidire la pena.

Le sanzioni

Come si legge nella sentenza, "visti gli artt. 23 e 24 CGS, il Tribunale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni"

- per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il giocatore del Parma (quasi sicuramente sarà ceduto nella finestra estiva), ha avuto una squalifica con ammenda, come riportato nel comunicato ufficiale della FGIC. Questo l'esito del primo grado del processo sportivo che vedeva sotto accusa il Foggia per gli illeciti amministrativi delle stagioni trascorse in Lega Pro (2015-2016 e 2016-2017) prima della promozione in serie B.