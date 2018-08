Il giorno del giudizio: Parma in aula per il ricorso

Si torna in aula: alle 14, il Parma ed Emanuele Calaiò, in Via Campania sede della Corte d’appello federale, proveranno a ridurre una squalifica comminata in primo grado a causa dei messaggi che l’attaccante crociato ha inviato a Filippo De Col prima di Spezia - Parma, la sfida del 18 maggio che ha regalato (complice anche il pari tra Frosinone e Foggia) la Serie A al Parma. Squalifica in subordine con 5 punti di penalità da scontare nella stagione 2018/2019 per il club, più due anni di squalifica al giocatore per tentato illecito sportivo. Questa la richiesta della Procura Federale che non ha presentato ricorso, al contrario del Palermo che spinge da mesi nel tentativo di prendersi ciò che di fatto non ha conquistato sul campo, con Zamparini che un giorno sì e l’altro pure, predica dal suo pulpito particolare una teoria in nome di una giustizia tutta sua. La sentenza potrebbe arrivare anche in serata.