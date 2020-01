Il Parma chiede Esposito all'Inter

Nel calcio le strategie possono cambiare da un momento all’altro e sono tutto tranne che definite nel tempo. Il Parma che ha perso Roberto Inglese, out per una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra, si guarda intorno per sistemare la faccenda. Il grido d’aiuto lanciato da Roberto D’Aversa prima della partita con la Juventus arriva ancora più forte e rimbomba con la notizia dell’infortunio del suo attaccante che – a leggere quanto diffuso dal club – potrebbe averne per un po’ di tempo. Tra dieci giorni chiude il mercato, la proprietà sta dando tutto il suo supporto a direttore sportivo e tecnico per colmare le falle create da assenze legate a infortuni. E mentre si aspettano Karamoh e Gervinho, Faggiano ha chiesto Esposito a Conte. Un prestito per placare la sete di attaccanti.