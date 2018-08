Il Parma pensa in grande: Faggiano va da Raiola per Balo

Daniele Faggiano è volato a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, procuratore di Mario Balotelli obiettivo del Parma. Diciamo subito che sarà una trattativa difficile da portare a termine, per via del costo complessivo di un'operazione che tra cartellino e ingaggio da pagare al giocatore si aggirerebbe intorno ai 13, 14 milioni. Le parti stanno lavorando per cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti. In primis quelle del Parma che non può sostenere - per intero - la spesa totale ma che vuole fortemente il giocatore. D'Aversa aspetta di avere notizie, ha già avuto modo di sapere che Balotelli accetterebbe la sfida e arriverebbe con tutti i buoni propositi per tentare di riprendersi la maglia della Nazionale Italiana. Il Ct Roberto Mancini gli ha consigliato fortemente di trovare una sistemazione in Serie A (lo cerca anche la Lazio) e di giocare con continuità. Cosa che il Parma gli può garantire.