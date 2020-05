Il Parma prepara la Fase due: in campo a metà settimana

La fase due del Parma comincerà in settimana: probabile che la data sarà quella di mercoledì 6 maggio, giorni più, giorno meno. In mezzo alla settimana chiave per l’Italia che riparte, anche il club crociato prova a fare lo stesso aprendo le porte del suo centro sportivo ai giocatori che vorranno entrarci per allenarsi. Non sono previsti tamponi per i calciatori che vogliono allenarsi al Centro Sportivo: sono invece previste delle norme da osservare per il rispetto del distanziamento sociale: allenamenti individuali con un numero massimo di giocatori per campo impegnati a curare la parte atletica senza nessuno membro dello staff tecnico a seguirli, senza la possibilità di fare la doccia a Collecchio, dove gli uffici, la palestra e gli spogliatoi resteranno comunque chiusi in osservazione delle norme anti contagio.

È questo il piano del Parma che ha ottenuto il via per gli allenamenti individuali degli atleti al chiuso del centro sportivo sanificato è messo a punto per l’occasione emergenziale. Con vista al 18 maggio, quando secondo l’ultimo decreto governativo saranno consentiti gli allenamenti per l’intera squadra. 18 maggio attualmente distante se si considera che fino a quella data il Governo potrebbe anche a decidere di chiudere tutto fermando lo show di un pallone che continua a rincorrere date per cercare di concludere la stagione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto il club, per farsi trovare pronto in caso di ripartenza, ha richiamato i giocatori all’estero già una settimana fa: qualcuno è rientrato, altri come Kulusevski, restano in attesa di capire che ne sarà del pallone italiano per continuare a lavorare seguendo i programmi personalizzati stilati dal prof. Luca Morellini sotto la supervisione di Roberto D’Aversa. Chi rientra dall’estero dovrà osservare due settimane di isolamento prima di mettersi a disposizione del club per l’eventuale ripartenza di gruppo. Decisivo in questo senso potrebbe essere l’8 maggio, quando è atteso il probabile sì della Germania per la ripartenza del campionato. La Bundesliga dovrebbe guidare il partito di chi vuole ripartire, formato anche da Inghilterra, Portogallo, Danimarca, Polonia e Spagna.