Il Parma riparte da Collecchio: visite e allenamenti, c'è anche Gervinho

Si riparte: sempre nell’incertezza, ma si riparte. Il Parma è pronto da un bel pezzo per quella che comunemente si definisce fase due. Tant’è che il centro sportivo di Collecchio, sanificato in ogni angolo e adibito per l’occasione, è pronto ad accogliere il ‘maxi-ritiro’ prima previsto dal Comitato Tecnico Scientifico che assiste il Governo in questa delicatissima fase di riapertura, poi congelato da Federcalcio e Lega che ne hanno inviato uno nuovo al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in attesa che sia approvato dal Cts. La scelta del Parma di premiare la sicurezza dei suoi atleti e di tutti quelli che lavorano a stretto contatto con loro, è stata difesa dalla società che ha deciso di andare avanti per la strada tracciata. E intanto aspetta di ricevere aggiornamenti sulla modalità di allenamento (individuale o di squadra) nel pomeriggio, visto che il nuovo protocollo inviato al Governo prevede più tamponi ogni quattro giorni, niente clausura per i giocatori che si allenano e che possono tornare a dormire nelle loro abitazioni e, in caso di un positivo nel gruppo scatta l’automatico isolamento fiduciario per tutta la squadra presso una struttura concordata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto a Parma è arrivato anche Gervinho, ultimo ad aggregarsi al gruppo squadra. L’ivoriano è atterrato assieme al connazionale Kessie, centrocampista del Milan, il 15 maggio. E’ in attesa della negatività al secondo tampone (che ha fatto ieri): risultato negativo al primo si mette in coda con i compagni che intanto in mattinata al chiuso del centro sportivo blindato sosterranno le visite mediche di rito dopo aver svolto l’iter medico per accertare nei giorni scorsi servito per la ripartenza.