Il Parma tira un sospiro di sollievo: una giornata a Stulac

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla undicesima giornata del campionato. La buona notizia per il Parma è che Leo Stulac salterà solamente la gara con il Torino. Si temeva che le giornate di squalifica potessero essere due ma la decisione lascia tranquillo il Parma che dovrà fare a meno del centrocampista solo in occasione dell'anticipo di sabato.