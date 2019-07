Il Parma va in Austria senza Dezi e Stulac

Sono circa 100 i chilometri che dividono Linz, dove atterreranno i crociati, da Bad Hall, località nell'alta Austria che ospiterà la seconda parte di ritiro di un Parma che sta ancora lavorando sul mercato per regalare a D'Aversa un terzino, un difensore centrale, un centrocampista e forse un uomo di fascia. Questo dipenderà da quello che succederà con Gervinho, giocatore che il Parma vuole trattenere a tutti i costi. La società gli ha anche proposto un aumento dell'ingaggio, non proprio sensibile come lo pretendeva l'ivoriano che adesso è chiamato a rispondere.

Su di lui sono riposte gran parte delle speranze di Roberto D'Aversa che vorrebbe fare di tutto pur di trattenere l'asso che gli ha consentito di mettere le mani sulla salvezza. Intanto non partirà con la squadra nenche Leo Stulac, giocatore dato in partenza e molto vicino all'Empoli, assieme a Jacopo Dezi. Entrambi i centrocampisti sono stati convocati, ma sul charter che parte dal Verdi non salirà nessuno dei due.

