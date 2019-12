Il regno di D'Aversa III: promozione e salvezza per un posto nella storia

Aveva il volto scavato dalla tensione, un po’ di capelli bianchi in meno e qualche pensiero in testa su quello che avrebbe dovuto dire di lì a poco. Una mano in tasca, con l’altra si è ‘affilato’ il volto, ha fatto il suo ingresso in sala stampa, nella pancia del Tardini gonfia di malumore. In gran segreto, Roberto D’Aversa tre anni fa stava per essere presentato come nuovo allenatore del Parma. Era passato prima dagli spogliatoi per stringere la mano ai suoi nuovi giocatori in uno spogliatoio pieno di delusione dopo l’esonero di Gigi Apolloni e l’interregno di Stefano Morrone, promosso al timone per un paio di partite mentre la società attrezzava il casting per il ruolo di primo attore sulla panchina crociata.