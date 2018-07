Il Tardini si abbellisce in attesa della A

Gli obblighi infrastrutturali della Licenza Nazionale impongono al Parma alcune modifiche allo Stadio Tardini. Nella valutazione dei costi stimata dalla società nei giorni scorsi si è parlato anche del restyling di uno stadio avanti nei lavori ma che per la Serie A deve comunque fare qualche cambiamento. Per i quali è previsto l'esborso di almeno un milione di euro. Le prerogative sono: i seggiolini, l'impianto di illuminazione e il terreno di gioco.

La prima modifica da apportare è legata ai posti. Le norme infrastrutturali per la concessione della Liceneza Nazionale della Lega Professionistica di Serie A prevedono che i seggiolini abbiano uno schienale di almeno trenta centimetri. La maggiore criticità infatti riguarda proprio questo: il maggior intervento di rinnovo sarà concentrato in tutti i settori dello stadio, maggiormente in curva. Sono terminati i lavori nella Nord, con 6.500 seggiolini gialli posti per un colpo d’occhio fantastico.