Inter Club-sala, le squalifiche fanno discutere: 8 turni a Palmieri, 5 a Mantovani

Sono arrivate le decisioni sulle squalifiche in seguito agli episodi che hanno visto coinvolti i giocatori di Inter-Club e Sala Baganza penalizzata di un punto per aver abbandonato il campo in seguito a un episodio che ha coinvolto un suo giocatore. Il verdetto è destinato a far discutere: il giocatore dell’Inter Club, l’attaccante Giuseppe Palmieri (messo fuori rosa dal club) è stato squalificato fino al 30 giugno 2019: quattro mesi e mezzo per l’aggressione a Mattia Mantovani che ha riportato una prognosi di trenta giorni. L’attaccante è stato squalificato per otto partite perché, dopo aver ricevuto un pestone sulla nuca, ha dato un pugno all’avversario colpendolo mentre era a terra con un calcio in faccia, causandogli la rottura di alcuni denti. Il giocatore del Sala Baganza Mattia Mantovani invece ha ricevuto una sanzione che ha lasciato i dirigenti del Sala di stucco: cinque giornate di squalifica perché ha trattenuto il giocatore rifilandogli un calcio in caduta alla nuca ritenuto, a questo punto, volontario dall’arbitro.

